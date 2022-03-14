З Вугледара та Авдіївки вдалось евакуювати 148 мирних мешканців

З Вугледара та Авдіївки вдалось евакуювати 148 мирних мешканців

Обидва міста страждають від артилерійських і ракетних ударів.

З обстріляних росіянами Вугледара та Авдіївки на Донеччині евакуйовано 148 мирних мешканців.

Про це повідомляє МВС України.

Серед врятованих – 42 дитини. Поліцейські, рятувальники та керівництво обласної військової адміністрації продовжують евакуацію з населених пунктів, які знищує ворог.

Сьогодні порятунок знайшли ще півтори сотні людей, які стали мішенями окупантів. Обидва міста страждають від артилерійських і ракетних ударів. З Авдіївки вивезено 99 людей, з них 35 дітей, з Вугледара – 49 мешканців, зокрема 7 дітей.

Поліцейські допомогли мамам з дітьми та літнім людям із речами сісти до автобусу та супроводили до безпечного місця. Звідти евакуйованих буде доставлено до більш спокійних областей України.

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