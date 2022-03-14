Посилення протиповітряної і протиракетної оборон – зараз головний пріоритет – Резніков

Міністерство працює цілодобово, щоб отримати відповідну допомогу або придбати необхідну зброю, сказав він.

Голова Міноборони України Олексій Резніков звернувся до українців у День добровольця та заявив, що на сьогодні головний пріоритет – посилення українських протиповітряної та протиракетної оборони.

Про це йдеться у повідомленні міністра 14 березня.

"Наші Повітряні сили, а також армійські підрозділи ППО вже "здивували" 167 літаків і вертольотів противника, знищили десятки ракет, якими ворог намагався обстріляти мирні міста", ­– написав Резніков.

"Посилення ППО і ПРО – зараз головний пріоритет, ми працюємо цілодобово, щоб отримати відповідну допомогу або придбати необхідну зброю. Відверту скажу – це непросто. Адже не всі, хто ухвалює відповідні рішення, володіють такою ж силою духу, як українські громадяни", ­– наголосив міністр оборони.

Він додав, що зараз робиться все можливе і неможливе, щоб врятувати тих, хто в "пазурах ворога", щоб забезпечити гуманітарні коридори. А також – зміцнити армію і перезапустити економіку в умовах війни.

Нагадаємо, 14 березня президент України Володимир Зеленський вкотре звернувся до лідерів НАТО із проханням закрити небо. Голова держави попередив, що Росія піде війною на Альянс і це лише питання часу.