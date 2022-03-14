Німеччина планує придбати американські винищувачі F-35

Планується закупівля 35 літаків.

Німеччина планує придбати для своїх збройних сил американські винищувачі п’ятого покоління Lockheed Martin F-35.

Про це з посилання на власні джерела в уряді повідомила агенція dpa

За даними співрозмовника, планується закупівля 35 літаків.

Зазначається, що літаки американського виробника Lockheed Martin замінять літаки моделі Tornado.

Винищувачі F-35 вважаються найсучаснішими бойовими літаками у світі. Завдяки особливій формі та зовнішньому покриттю літак важко виявити радарам.

Нагадаємо, що на тлі російського нападу на Україну Німеччина наважилась на безпрецедентні зміни в оборонній системі. Канцлер країни Олаф Шольц під час історичного виступу у парламенті заявив, що уряд негайно створює фонд розміром 100 мільярдів євро для збільшення кількості своїх збройних сил, а також оголосив про збільшення витрат на оборону.

ТСН.ua