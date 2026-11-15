Магнітна буря 15 листопада: яка її потужність

Магнітна буря. / © Credits

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Сьогодні, 15 листопада, знову очікується слабка магнітна буря. Вона перебуває на зеленому рівневі — К-індексу 1,7.

Про це повідомили Мeteoagent і Британської геологічної служби.

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Геомагнітна активність залишається спокійною. Швидкість сонячного вітру наблизилася до фонових рівнів. Наразі немає відомих корональних вибухів, спрямованих на Землю.

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За попередніми даними, наступний високошвидкісний потік з невеликої південної корональної діри стане геоефективним на початку наступного тижня

Магнітна буря 15 листопада. ФОТО: meteoagent.

Слабка магнітна буря — це невелике збурення магнітного поля Землі, яке виникає через активність Сонця, зокрема спалахи та потоки заряджених частинок, що досягають нашої планети. Інтенсивність магнітних бур оцінюють за шкалою G від 1 до 5.

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