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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Магнітна буря 15 листопада: яка її потужність

Загалом очікується, що протягом наступних кількох днів геомагнітна активність залишатиметься спокійною.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Credits

Сьогодні, 15 листопада, знову очікується слабка магнітна буря. Вона перебуває на зеленому рівневі — К-індексу 1,7.

Про це повідомили Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Геомагнітна активність залишається спокійною. Швидкість сонячного вітру наблизилася до фонових рівнів. Наразі немає відомих корональних вибухів, спрямованих на Землю.

За попередніми даними, наступний високошвидкісний потік з невеликої південної корональної діри стане геоефективним на початку наступного тижня

Магнітна буря 15 листопада. ФОТО: meteoagent.

Магнітна буря 15 листопада. ФОТО: meteoagent.

Слабка магнітна буря — це невелике збурення магнітного поля Землі, яке виникає через активність Сонця, зокрема спалахи та потоки заряджених частинок, що досягають нашої планети. Інтенсивність магнітних бур оцінюють за шкалою G від 1 до 5.

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