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Магнитная буря 15 ноября: какая ее мощность
В общем, ожидается, что в течение следующих нескольких дней геомагнитная активность будет оставаться спокойной.
Сегодня, 15 ноября, снова ожидается слабая магнитная буря. Она находится на зеленом уровне — К-индекса 1,7.
Об этом сообщили Meteoagent и Британской геологической службы.
Геомагнитная активность остается спокойной. Скорость солнечного ветра приблизилась к фоновым уровням. Пока нет известных корональных взрывов, направленных на Землю.
По предварительным данным, следующий высокоскоростной поток из небольшой южной корональной дыры станет геоэффективным в начале следующей недели.
Слабая магнитная буря — это небольшое возмущение магнитного поля Земли, возникающее из-за активности Солнца, в частности вспышки и потоки заряженных частиц, достигающих нашей планеты. Интенсивность магнитных бурь оценивают по шкале G от 1 до 5.