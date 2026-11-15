Магнитная буря 15 ноября: какая ее мощность

Магнитная буря. / © Credits

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Сегодня, 15 ноября, снова ожидается слабая магнитная буря. Она находится на зеленом уровне — К-индекса 1,7.

Об этом сообщили Meteoagent и Британской геологической службы.

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Геомагнитная активность остается спокойной. Скорость солнечного ветра приблизилась к фоновым уровням. Пока нет известных корональных взрывов, направленных на Землю.

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По предварительным данным, следующий высокоскоростной поток из небольшой южной корональной дыры станет геоэффективным в начале следующей недели.

Магнитная буря 15 ноября. ФОТО: meteoagent.

Слабая магнитная буря — это небольшое возмущение магнитного поля Земли, возникающее из-за активности Солнца, в частности вспышки и потоки заряженных частиц, достигающих нашей планеты. Интенсивность магнитных бурь оценивают по шкале G от 1 до 5.

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