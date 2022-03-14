Danone не планує йти з ринку Росії

Вже понад 180 компаній виходять з ринку РФ.

Список світових компаній, які йдуть з російського ринку через війну РФ проти України, щодня зростає.

Вже понад 180 компаній виходять з ринку РФ.

Проте французька компанія з виробництва молочної продукції Danone не планує йти з Росії та зупиняти там бізнес.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram.

"Друзі, тепер зрозуміли, яку продукцію ми більше ніколи не беремо?" - написав він.

Нагадаємо, Кулеба назвав міжнародні компанії, які продовжують працювати в Росії.

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