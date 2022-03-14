Danone не планує йти з ринку Росії

Вже понад 180 компаній виходять з ринку РФ.
Список світових компаній, які йдуть з російського ринку через війну РФ проти України, щодня зростає.
Вже понад 180 компаній виходять з ринку РФ.
Проте французька компанія з виробництва молочної продукції Danone не планує йти з Росії та зупиняти там бізнес.
Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram.
"Друзі, тепер зрозуміли, яку продукцію ми більше ніколи не беремо?" - написав він.
Нагадаємо, Кулеба назвав міжнародні компанії, які продовжують працювати в Росії.
Читайте також:
- В Офісі Президента розповіли про перебіг евакуації з гарячих точок станом на 14 березня
- Чим міцнішою буде підтримка Заходу, тим швидше вимушені мігранти повернуться відновлювати Україну – Юлія Свириденко
- "Перепрошую в українського народу": полонений російський строковик розповів, як потрапив на війну