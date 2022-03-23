Мэр Мелитополя рассказал, как происходил его обмен: было две попытки

Иван Федоров, похищенный оккупантами, рассказал, что о первом обмене украинская сторона даже не знала.

Мэр Мелитополя Иван Федоров, которого 11 марта похитили российские оккупанты, рассказал, что было две попытки обмена, однако о первой украинская сторона не знала.

Об этом он рассказал в интервью LIGA.net.

"Они пришли ко мне в камеру и прямо сказали. И что будем уезжать прямо сейчас. Я спросил, где будет обмен, – они ответили, что в Васильевке (город в 70 км от оккупированного Мелитополя. – ред.).

Я ясно понимал, что ехать около часа. Но мы ехали часа три-четыре, потом еще кругами, а дальше мне сказали, что обмена сегодня не будет, потому что украинская сторона не хочет меня принимать. Хотя Украина об этом первом обмене даже не знала, насколько мне известно", — сказал он.

По его словам, он провел семь часов в авто с мешком на голове, и еще полтора дня в камере.

Мэра Мелитополя удалось уволить со второй попытки. Его обменяли на девять россиян. По его словам, это оккупанты от 18 до 20 лет, которые были захвачены в основном под Киевом.



"В среду, 16 марта. Мы снова долго ехали. Один километр на 10 минут, пожалуй. И это такое страшное чувство, когда от тебя уже ничего не зависит, ты не понимаешь, что происходит. Приехали в Васильевку. Там к россиянам присоединились еще где-то 50, а может и 70 солдат. К авто подошел наш украинский офицер, меня идентифицировали и вывели из машины", — отметил Федоров.

Он также сообщил, что его увольнением занимались спецслужбы, офис президента, Министерство реинтеграции, множество народных депутатов.

Напомним, российские оккупанты похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова 11 марта. Через шесть дней его удалось освободить из плена, обменяв на девять российских военных-срочников.

Читайте также: