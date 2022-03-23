Мер Мелітополя розповів, як відбувався його обмін: було дві спроби

Мер Мелітополя розповів, як відбувався його обмін: було дві спроби

Іван Федоров, якого викрали окупанти, розказав, що про перший обмін українська сторона навіть не знала.

Мер Мелітополя Іван Федоров, якого 11 березня викрали російські окупанти, розказав, що було дві спроби обміну, однак про першу українська сторона не знала.

Про це він розповів в інтерв'ю LIGA.net.

"Вони прийшли до мене в камеру і прямо сказали. І що будемо виїжджати прямо зараз. Я спитав, де буде обмін, – вони відповіли, що у Василівці (місто за 70 км від окупованого Мелітополя. – ред.).

Я чітко розумів, що їхати близько години. Але ми їхали години три-чотири, потім ще кругами, а далі мені сказали, що обміну сьогодні не буде, тому що українська сторона не хоче мене приймати. Хоча Україна про цей перший обмін навіть не знала, наскільки мені відомо", - сказав він.

За його словами, він провів сім годин у авто з мішком на голові, і ще півтори доби у камері.

Мера Мелітополя вдалося звільнити з другої спроби. Його обміняли на дев'ятьох росіян. За його словами, це окупанти від 18 до 20 років, які були захоплені здебільшого під Києвом.



"У середу, 16 березня. Ми знову довго їхали. Один кілометр на 10 хвилин, мабуть. І це таке страшне відчуття, коли від тебе вже нічого не залежить, ти не розумієш, що відбувається. Приїхали до Василівки. Там до росіян долучилися ще десь 50, а може й 70 солдатів. До авто підійшов наш український офіцер, мене ідентифікували та вивели з машини", - зазначив Федоров.

Він також повідомив, що його звільненням займались спецслужби, Офіс президента, Міністерство реінтеграції, безліч народних депутатів.

Нагадаємо, російські окупанти викрали мера Мелітополя Івана Федорова 11 березня. Через шість днів його вдалося звільнити з полону, обмінявши на дев'ятьох російських військових-строковиків.

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