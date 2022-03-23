Авто кримінального авторитета врятувало життя чотирьох КОРДівців під Києвом

Автівку у власника забрали в межах кримінального провадження, а під час війни нею скористалися спецпризначенці КОРДу.

В Україні навіть кримінальні авторитети мимоволі роблять внесок у перемогу України. Так, один із них завдяки своєму авто врятував життя українським бійцям.

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Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

У кримінального авторитета «Недели» - Андрія Н. в межах кримінального провадження вилучили броньований автомобіль «Геленваген».

Вартість такого авто близько 500 тисяч доларів.

"Вона стояла під арештом на майданчику Держпідприємства Мін'юсту “СЕТАМ”. Відповідно до Закону про військовому положення ця цінова машина була влучена, і вчора під час штурма Ірпеня зберегла життя 4 бійцям спецназу поліції КОРД. Якби вони були на звичайній машині, а не на броньовику кримінального авторитета, то все четверо гарантовано загинули б", - розповів Геращенко.

Нагадаємо, що родина, яка намагалася врятуватися від "руского міра", тікала з окупованого Чернігова та підірвалися на міні. На очах 15-річного Андрія загинула його мати, сам хлопець зазнав важких травм. Рашисти випустили їхнє авто просто на заміновану дорогу. Попереду в хлопця тривале лікування, та єдина його мрія - про перемогу..