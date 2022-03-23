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Майже 5 тисяч людей вдалося евакуювати 23 березня – Верещук

Майже 5 тисяч людей вдалося евакуювати 23 березня – Верещук

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Майже 5 тисяч людей вдалося евакуювати 23 березня – Верещук

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Із 9 коридорів сьогодні спрацювало 7.

Віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила про результати роботи гуманітарних коридорів 23 березня.

Так, із 9 коридорів сьогодні спрацювало 7. Вдалося евакуювати 4554 людини. 

"З міста Маріуполь до Запоріжжя на власному транспорті дісталися 2912 маріупольців. З Гуляйполя до Запоріжжя вдалося евакуювати 51 людину та завезти до міста гуманітарну допомогу. В Київській області з селищ Велика Димерка та Богданівка до Броварів вдалося евакуювати 769 людей. Із села Світильня до міста Бровари евакуювали 150 людей", – повідомила Верещук.

Також на Луганщині з Рубіжного, Лисичанська, Сєверодонецька, Кремінної та селища Ніжне евакуйовано до міста Бахмут 672 людини. Також доставлено 60 тонн гуманітарної допомоги: консерви, крупи та борошно.

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