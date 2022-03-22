"Не эвакуируйтесь самостоятельно": Верещук предупредила об опасности

Ни в коем случае не верьте сообщениям о гуманитарных коридорах, созданных оккупантами.

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала украинцев не пытаться эвакуироваться самостоятельно из зон боевых действий, ведь есть серьезная угроза попасть под обстрел.

Об этом сообщило Минреинтеграции Украины.

Верещук привела трагический пример, когда в Харьковской области российские военные расстреляли автомобиль, в котором находились дети.

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"К сожалению, они погибли. Очень прошу: не пытайтесь эвакуироваться самостоятельно! Есть серьезная угроза попасть под обстрелы. Мы понимаем, что вам тяжело: не хватает воды, продуктов питания, медикаментов и одежды. Но ради сохранения жизни следите за официальными сообщениями", – призвала министр.

Она напомнила, что украинские власти ежедневно и ежеминутно пытаются сделать все зависящее от них для организации гуманитарных коридоров.

"Ни в коем случае не верьте сообщениям о гуманитарных коридорах, созданных оккупантами, ведущими в Россию или Беларусь. Там людей "фильтруют". Тех, кто кажется им неблагонадежным, вывозят в неизвестном направлении. Поэтому читайте и слушайте только официальные источники информации", – предупредила Верещук.

Напомним, 22 марта из Мариуполя в Западную Украину удалось эвакуировать около тысячи человек.

Ирина Верещук о запланированной на 22 марта работе гуманитарных коридоров