"Не евакуюйтесь самотужки": Верещук попередила про небезпеку

В жодному разі не вірте повідомленням про гуманітарні коридори, створені окупантами.

Віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала українців не намагатися евакуюватися самотужки з зон бойових дій, адже є серйозна загроза потрапити під обстріл.

Про це повідомило Мінреінтеграції України.

Верещук навела трагічний приклад, коли в Харківській області російські військові розстріляли авто, в якомуперебували діти.

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"На жаль, вони загинули. Дуже прошу: не намагайтеся евакуюватися самотужки! Є серйозна загроза потрапити під обстріли. Ми розуміємо, що вам важко: не вистачає води, продуктів харчування, медикаментів і одягу. Але заради збереження життя стежте за офіційними повідомленнями", – закликала міністерка.

Вона нагадала, що українська влада щодня і щохвилини намагається зробити все залежне від неї для організації гуманітарних коридорів.

"В жодному разі не вірте повідомленням про гуманітарні коридори, створені окупантами, – які ведуть до Росії чи Білорусі. Там людей "фільтрують". Тих, хто здається їм неблагонадійним, – вивозять у невідомому напрямку. Тому читайте і слухайте тільки офіційні джерела інформації", – попередила Верещук.

Нагадаємо, 22 березня з Маріуполя до Західної України вдалося евакуювали близько тисячі людей.

Ірина Верещук про заплановану на 22 березня роботу гуманітарних коридорів