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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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РФ атакувала ще два міста: є постраждалі, під завалами можуть бути люди

Росіяни вдарили по п’ятиповерхівці в Ізюмі і атакували місто Лозову Харківської області

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Колаж ілюстративний

Колаж ілюстративний

Вдень, 29 жовтня, російські війська вкотре масовано атакували Харківщину. Зокрема, під ударом РФ опинилося два міста — Лозова та Ізюм.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Лозова

Внаслідок удару по Лозовій постраждали 64-річний, 68-річний, 44-річний, 64-річний, 60-річний та 68-річний чоловіки. Всіх ушпиталили з вибуховими пораненнями. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

У коментарі «Суспільному», міський голова Лозової Сергій Зеленський розповів, що місто перебувало під комбінованим ударом РФ.

«За сьогодні вже чотири удари — одна „Бандероль“ і три „Шахеди“. Три удари по самій Лозовій, один — по одному зі старостинських округів. Б’ють по критичній інфраструктурі та приватному сектору. Ці атаки націлені на знищення жителів Лозівщини», — сказав Сергій Зеленський.

Ізюм

В Ізюмі росіяни вгатили КАБом в 5-ти поверхову будівлю. Внаслідок цього сталася часткова руйнація з 1 по 5 поверхи.

Під завалами можуть перебувати люди. Триває пошуково-рятувальна операція. Внаслідок ворожої атаки, за попередньою інформацією, постраждали 5 людей. Всім надається медична допомога.

Нагадаємо, що сьогодні РФ вдарила по електропотягу Дніпро — Запоріжжя на залізничному вокзалі у Дніпрі. Внаслідок удару загинули 14 людей, є поранені.

Крім того, РФ ударила по центру Чернігова, внаслідок чого загинули 15-річні школярки.

Також у Кременчуці (Полтавська область) ворожий БпЛА влучив у багатоквартирний житловий будинок. За останніми даними, троє загиблих. Серед постраждалих є троє дітей.

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