На Запорізькій АЕС персонал перебуває під постійним тиском окупантів

На Запорізькій АЕС персонал перебуває під постійним тиском окупантів

Персонал ЗАЕС під психологічним тиском може здійснити небезпечну помилку, яка призведе то катастрофи.

Починаючи від 4 березня 2022 року, Запорізька АЕС та місто Енергодар окуповані російськими військами.

Для того, щоб керувати роботою АЕС, ворог завіз на її території 11 співробітників Росатому, які постійно тиснуть на українських інженерів. Про це повідомляє у своєму Telegram-каналі повідомляє державна інспекція Держатомрегулювання.

Персонал Запорізької АЕС та їхні сім’ї перебувають під постійним психологічним тиском через те, що на станції та в місті перебуває велика кількість ворожих солдатів та військової техніки. Експерти впевнені, що в такому стані, працівники можуть випадково здійснити фатальну помилку і розпочнеться техногенна катастрофа.

Керівництво Запорізької АЕС повідомляє:

оперативний персонал продовжує контролювати стан енергоблоків та забезпечувати їх безпечну експлуатацію згідно з вимогами експлуатаційної документації;

експлуатація АЕС здійснюється винятково персоналом Запорізької АЕС, відбувається постійна ротація персоналу;

змін радіаційного стану на майданчику АЕС, в зоні спостереження та санітарно-захисній зоні не зафіксовано.

Нагадаємо, що Секретар РНБО України Олексій Данілов закликав представників МАГАТЕ прибути на захоплені російськими військовими Чорнобильську та Запорізьку АЕС, щоб проконтролювати дотримання необхідних норм.

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