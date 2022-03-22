У Херсоні російські окупанти двічі розганяли мирний мітинг: є постраждалі

У Херсоні російські окупанти двічі розганяли мирний мітинг: є постраждалі

Загарбники використали газ проти містян.

У Херсоні російські окупанти двічі розганяли мирний мітинг на площі Свободи, є постраждалі.

Про це повідомив перший заступник голови облради Юрій Соболевський.

"Люди після того, як проти них російські окупанти застосували силу вперше, знову зібралися. Херсонців знову розганяли газом", – написа він на своїй сторінці у Facebook.

На місці працювала "швидка", одному з учасників мітингу надали допомогу.

Нагадаємо, 21 березня у Херсоні, на площі Свободи, окупанти закидали світлошумовими гранатами проукраїнських мітингувальників та відкрили вогонь в повітря.

Раніше стало відомо, що до міста Олешки зайшли російські війська.

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