Депортованим до РФ українцям пропонують роботу на Сахаліні - розвідка

Ті, хто погоджується, отримують документи, які забороняють виїзд з російських регіонів протягом двох років.

Окупанти вивозять з тимчасово окупованих населенних пунктів українців. Їм пропонують роботу у депресивних районах РФ.

Про це повідомляє ГУР Міноборони.

Росіяни проводять масові заходи з переміщення українських громадян з окупованих територій до РФ. Після проходження фільтраційних таборів українців відправляють до економічно депресивних районів РФ, зокрема, на Сахалін.

Депортованим громадянам України "пропонують" офіційне працевлаштування, а в ті, хто погоджується, отримують документи, які забороняють виїзд з російських регіонів протягом двох років

За інформацією розвідки, російський фільтраційний табір створено у Докучаєвську Донецької області. Туди масово доправляють цивільне населення, в якого вилучають документи. З людьми «працюють» співробітники ФСБ РФ. Їхня мета – пошук громадян, які брали участь в АТО/ООС, українських військових та правоохоронців. Далі людей переправляють до РФ, зокрема в Таганрог (Ростовська область) та Краснодарський край.

"Є беззаперечні свідчення нелюдського поводження з українцями, ненадання медичної допомоги. Відзначаються проблеми із забезпеченням харчуванням", - повідомляє розвідка..

Нагадаємо, що у Маріуполі окупанти заходилися силоміць вивозити на територію РФ жителів міста. Під незаконну депортацію потрапили 15 тисяч людей.