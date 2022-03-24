Депортированным в РФ украинцам предлагают работу на Сахалине — разведка

Депортированным в РФ украинцам предлагают работу на Сахалине — разведка

Соглашающиеся получают документы, запрещающие выезд из российских регионов в течение двух лет.

Оккупанты вывозят из временно оккупированных населенных пунктов украинцев. Им предлагают работу в депрессивных районах РФ.

Об этом сообщает ГУР Минобороны.

Россияне проводят массовые мероприятия по перемещению украинских граждан с оккупированных территорий в РФ. После прохождения фильтрационных лагерей украинцев отправляют в экономически депрессивные районы РФ, в частности, на Сахалин.

Депортированным гражданам Украины "предлагают" официальное трудоустройство, а соглашающиеся получают документы, запрещающие выезд из российских регионов в течение двух лет.

По информации разведки, российский фильтрационный лагерь создан в Докучаевске Донецкой области. Туда массово доставляют гражданское население, у которого изымают документы. С людьми "работают" сотрудники ФСБ РФ. Их цель – поиск граждан, участвовавших в АТО/ООС, украинских военных и правоохранителей. Далее людей переправляют в РФ, в частности, в Таганрог (Ростовская область) и Краснодарский край.

"Есть бесспорные показания бесчеловечного обращения с украинцами, неоказание медицинской помощи. Отмечаются проблемы с обеспечением питанием", — сообщает разведка.

Напомним, что в Мариуполе оккупанты принялись насильно вывозить на территорию РФ жителей города. Под незаконную депортацию попали 15 тысяч человек.