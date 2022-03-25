Російські окупанти викрали понад дві тисячі українських дітей - Зеленський

Ворог обстрілює гуманітарні колони.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти викрали понад дві тисячі дітей.

Про це він заявив під час засідання Євроради.

"Ми не знаємо, де наші діти. Де наші дві тисячі дітей? Обстрілюють гуманітарні колони - їх не хвилює, хто там - діти, жінки, служителі церкви, до речі там, які супроводжували гуманітарний вантаж", - зауважив він.

Нагадаємо, що за добу, 24 березня, російські окупанти в Донецькій області вбили щонайменше шістьох цивільних. Через ворожі обстріли російських окупантів загинули три людини: у Нью-Йорку, Новоселівці та Новопокровському. Шестеро цивільних зазнали поранень. У Ясній Поляні загинув 14-річний хлопець.

Також відомо, що у Маріуполі через обстріли російських військових загинула 11-річна дівчинка. Пізніше повідомили, про ще одного загиблого в місті. П’ятеро жителів Маріуполя зазнали поранень.

Додамо, що 24 березня в Україні спрацювали всі 7 гуманітарних коридорів, якими вдалося евакуювати 3343 людини.

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