В Україні спрацювали всі 7 гуманітарних коридорів: евакуйовано 3343 людини

На 25 березня запланована евакуація жителів Маріуполя та Мелітополя.
Віцепрем'єрка України – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що 24 березня в Україні спрацювали всі 7 гуманітарних коридорів, якими вдалося увакуювати 3343 людини.
Про це Верещук сказала у відеозверненні.
"З семи гуманітарних коридорів для людей з населених пунктів, де ведуться активні бойові дії, спрацювали всі. Всього евакуйовано 3343 людини", – розповіла міністерка.
"Завтра плануємо продовжити працювати над евакуацією жителів Маріуполя та Мелітополя, а також вести переговори про інші гуманітарні коридори", – додала Верещук.
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