Ще чотири українські міста отримали статус героїв

Відповідний указ підписав президент.

Буча та Ірпінь Київської області, Охтирка Сумської області, Миколаїв стали містами-героями.

Відповідні укази підписав президент України Володимир Зеленський. Про це він повідомив 25 березня у нічному відеозверненні.

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"Підписавши ці укази, я відчув, що варто було б відзначити нагородами і присвоїти звання героя мільйонам-мільйонам наших людей. Саме вам, усім українцям і українкам,які роблять усе, що можуть для нашої перемоги, для миру там, де ви є. Я вдячний усім українцям і українкам. Кожному і кожній за цей місяць боротьби. І, звичайно, – нашим Збройним Силам, нашій Нацгвардії, нашим прикордонникам, лікарям і рятувальникам, тероборонівцям, розвідникам, працівникам спеціальних служб і багатьом-багатьом, хто береже наше життя. Нашу вільну Україну", - сказав Зеленський.

Президент також присвоїв звання Героя України семи військовослужбовцям Нацгвардії, із них п'ятеро - посмертно. Також були відзначені державними нагородами 240 військовослужбовців Нацгвардії, 119 військовослужбовців Збройних Сил України, 14 керівників місцевих громад, місцевої влади, 31 медичного працівника.

"Я вдячний усім українцям і українкам. Кожному і кожній за цей місяць боротьби" – Володимир Зеленський

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