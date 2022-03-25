Еще четыре украинских города получили статус героев

Соответствующий указ подписал президент.

Буча и Ирпень Киевской области, Ахтырка Сумской области, Николаев стали городами-героями.

Соответствующие указы подписал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он сообщил 25 марта в ночном видеообращении.

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"Подписав эти указы, я почувствовал, что стоило бы отметить наградами и присвоить звание героя миллионам-миллионам наших людей. Именно вам, всем украинцам и украинкам, делающим все, что могут для нашей победы, для мира там, где вы есть. Я благодарен всем украинцам и украинкам. Каждому и каждой за этот месяц борьбы. И, конечно, — нашим Вооруженным Силам, нашей Нацгвардии, нашим пограничникам, врачам и спасателям, терробороновцам, разведчикам, работникам специальных служб и многим, кто бережет нашу жизнь. Нашу свободную Украину", — сказал Зеленский.

Президент также присвоил звание Героя Украины семи военнослужащим Нацгвардии, из них пятеро – посмертно. Также были отмечены государственными наградами 240 военнослужащих Нацгвардии, 119 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, 14 руководителей местных громад, местных властей, 31 медицинский работник.

"Я благодарен всем украинцам и украинкам. Каждому и каждой за этот месяц борьбы" – Владимир Зеленский

Напомним: