Росія не може просто так вийти з України: Подоляк пояснив, що потрібно для звільнення блокадних міст

Росія не може просто так вийти з України: Подоляк пояснив, що потрібно для звільнення блокадних міст

Якщо РФ визнає поразку, то впаде міф Путіна про начебто "найпотужнішу" армію світу.

Україна здатна за тиждень вивільнити міста, котрі тимчасово перебувають у російській блокаді. Але для цього потрібна достатня кількість зброї, зокрема, ППО і крилаті ракети, які влада просить у міжнародних партнерів.

Про це заявив радник голови Офісу президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк в інтерв'ю НВ.

"Ми хочемо деблокувати міста, але у нас не вистачає достатньої кількості зброї, про яку ми якраз і домовляємося з нашими партнерами. Бажано, щоб ці партнери усе ж таки зрозуміли: якщо вони не хочуть бачити таку дійсно величезну кількість вбитих цивільних, вбитих дітей, то треба щось робити. Не хочете закривати небо — дайте ППО. Це ж зрозуміло, що росіяни воюють крилатими ракетами проти цивільного населення. Дайте ППО і не будете бачити цього", - сказав Подоляк.

За його словами, Україна здатна самостійно деблокувати свої міста, але для цього ЗСУ потрібні крилаті ракети, якими вони зможемо посунути окупантів.

"Зробіть конкретні невеличкі кроки, якщо ви вже самі не хочете сюди заходити, оскільки вважаєте, що це тільки збільшить ескалацію. Я, правда, не розумію цього: що таке "збільшити ескалацію"? От триває повномасштабне вторгнення, гинуть цивільні люди, 900 крилатих ракет вже випущені по території України. Це не війна? Це що, маленький локальний конфлікт? На рівні одного села чи що? У нас зруйновано багато міст не якихось маленьких, а де по 20−30 тис. людей жило. У нас 12 млн. мігрантів внутрішніх, які втікають від війни. І це зрозуміло: не будуть жити жінки, діти чи хворі люди там, де постійно бомблять житлові квартали чи лікарні", - наголосив Подоляк.

Радник голови Офісу президента зазначив, що якби партнери робили такі дієві кроки, то армія протягом тижня могла б деблокувати багато наших міст.

"Росія не може вийти просто так з України. Чому? Тому що тоді впаде глобальний міф, який 20 років створював пан Путін, що більш потужної країни у світі, більш агресивної не має. Якщо вони програють Україні, то все на цьому закінчиться. А для них світоглядно це головне. Тому, будь-ласка, допоможіть, дайте ще більше зброї, ППО — і ми деблокуємо наші міста. Гуманітарної катастрофи не буде. Після цього займемося економікою, щоб люди поверталися і починали працювати над реанімацією країни, — і в нас люди перестануть їхати закордон, тікати від війни. Допомагайте", - підсумував він.

Читайте також: