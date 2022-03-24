Військовий експерт пояснив феномен Чорнобаївки

Експерт наголошує, що у ворога великі проблеми на інформаційному полі.

Військовий експерт Сергій Грабський вважає, що через проблеми з передачею інформації, ворог вкотре зазнає поразки в Україні, зокрема в районі аеропорту в Чорнобаївці на Херсонщині.

Про це він розповів в ефірі Радіо НВ.

"Тут треба розуміти, що ми маємо справу з ворогом, який діє трошки в іншій паралельній реальності. І якби в Наполеона була б газета Правда, ніхто б не дізнався, що Наполеон програв під Ватерлоо. Приблизно така ж ситуація і тут. І прикладом цього є події в районі Чорнобаївки, де ми вже кілька днів поспіль знищуємо техніку, а вона там з’являється знову. До ворога просто не буде доведена ця інформація. Хіба що фрагментарно", - сказав він.

Експерт зазначив, що на рівні військової аналітики військових збройних сил, треба розуміти, що вони приймуть це до уваги і зроблять певні висновки з цієї ситуації для того, щоб провести певне перегрупування і зосередження сил.

"Тобто так, для нас це буде важлива перемога. Фактично загроза Києву відсунеться, але не зникне. Я хочу на цьому наголосити. І противник все одно буде намагатися повторити цю операцію, адже одна з цілей цієї операції є власне захоплення Києва. Не зважаючи на будь-які втрати", - зазначив експерт.

Він наголосив, що велика відмінність у ставленні до військових між Україною та Росією.

"Для нас життя кожного військовослужбовця є виключною цінністю. Натомість для противника втрата ще певної кількості людського матеріалу не є якимось серйозним чинником. І вони будуть продовжувати кидати в бій свої ресурси, незважаючи на втрати, як ми це спостерігаємо протягом останнього місяця", - підкреслив Грабський.

Нагадаємо, ЗСУ проводять успішні контратаки на околицях Києва - британська розвідка.

Читайте також: