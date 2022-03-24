Президент США Джо Байден анонсував зустріч у Брюсселі: що обговорять

США едина у захисті демократії та з народом України.
Президент США Джо Байден анонсував зустріч у Брюсселі. Головною темою стане єдина відповідь Росії на її агресію у бік України.
Про це Джо Байден написав на своїй сторінці у соцмережі.
“Сьогодні у Брюсселі я зустрічаюся з нашими союзниками по НАТО, членами G7 та Європейською радою, щоб обговорити нашу поточну реакцію на неспровокований та невиправданий напад Росії на Україну. Ми єдині у захисті демократії та з народом України”, - розповів президент США.
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