Президент США Джо Байден анонсував зустріч у Брюсселі: що обговорять

Президент США Джо Байден анонсував зустріч у Брюсселі: що обговорять

США едина у захисті демократії та з народом України.

Президент США Джо Байден анонсував зустріч у Брюсселі. Головною темою стане єдина відповідь Росії на її агресію у бік України.

Про це Джо Байден написав на своїй сторінці у соцмережі.

“Сьогодні у Брюсселі я зустрічаюся з нашими союзниками по НАТО, членами G7 та Європейською радою, щоб обговорити нашу поточну реакцію на неспровокований та невиправданий напад Росії на Україну. Ми єдині у захисті демократії та з народом України”, - розповів президент США.

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