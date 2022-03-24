Ворог готує хімічні атаки: що слід робити під час нападу

Ворог готує хімічні атаки: що слід робити під час нападу

Одягніться так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри.

Центр протидії дезінформації при РНБО України застерігає: ворог готує хімічні атаки.

Про центр повідомляє у соцмережах.

Канали Росії щоденно розповідають своїй аудиторії про міфічні лабораторії, що нібито створюють хімічну зброю в Україні. Так ворог "обробляє" населення Росії щодо факту застосування хімічної зброї "націоналістами проти мирного населення". Підкреслюємо: в Україні відсутні такі лабораторії.

В разі хімічної атаки слід:

Щільно зачинити вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи.

Заклеїти щілини у вікнах папером чи скотчем.

Увімкнути ТВ чи радіо для отримання вказівок.

Попередити близьких про небезпеку та можливу евакуацію.

У разі евакуації під час хімічної атаки:

Візьміть аптечку.

Одягніться так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри.

Використовуйте протигази або ватно-марлеві пов’язки, змочені водою або краще 2-5% розчином питної соди (при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком).

Залиште приміщення сходами.

Не торкайтесь на вулиці жодних предметів.

Нагадаємо, на саміті НАТО 24 березня країни-члени планують обговорити питання реагування на можливе застосування Росією хімічної, біологічної, ядерної та кіберзброї.

Ще 10 березня у Білому домі попередили, що якщо РФ спробує застосувати хімічну або біологічну зброю проти громадян України, США дадуть відповідь.

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