Ворог готує хімічні атаки: що слід робити під час нападу

Одягніться так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри.
Центр протидії дезінформації при РНБО України застерігає: ворог готує хімічні атаки.
Про центр повідомляє у соцмережах.
Канали Росії щоденно розповідають своїй аудиторії про міфічні лабораторії, що нібито створюють хімічну зброю в Україні. Так ворог "обробляє" населення Росії щодо факту застосування хімічної зброї "націоналістами проти мирного населення". Підкреслюємо: в Україні відсутні такі лабораторії.
В разі хімічної атаки слід:
- Щільно зачинити вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи.
- Заклеїти щілини у вікнах папером чи скотчем.
- Увімкнути ТВ чи радіо для отримання вказівок.
- Попередити близьких про небезпеку та можливу евакуацію.
У разі евакуації під час хімічної атаки:
- Візьміть аптечку.
- Одягніться так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри.
- Використовуйте протигази або ватно-марлеві пов’язки, змочені водою або краще 2-5% розчином питної соди (при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком).
- Залиште приміщення сходами.
- Не торкайтесь на вулиці жодних предметів.
Нагадаємо, на саміті НАТО 24 березня країни-члени планують обговорити питання реагування на можливе застосування Росією хімічної, біологічної, ядерної та кіберзброї.
Ще 10 березня у Білому домі попередили, що якщо РФ спробує застосувати хімічну або біологічну зброю проти громадян України, США дадуть відповідь.
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