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"Це реальна загроза": Байден про застосування Росією хімічної зброї в Україні

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"Це реальна загроза": Байден про застосування Росією хімічної зброї в Україні

Раніше у США запевнили, що не залишать без відповіді ймовірну атаку РФ по Україні хімічною чи біологічною зброєю.

Президент США Джо Байден вважає, що Росія таки може вдатися до застосування хімічної зброї у війні проти України.   

Про це пише Reuters

"Я думаю, що це реальна загроза", – сказав Байден, коментуючи запитання щодо ймовірності застосування Росією хімічної зброї на території України.

Нагадаємо, на саміті НАТО 24 березня країни-члени планують обговорити питання реагування на можливе застосування Росією хімічної, біологічної, ядерної та кіберзброї. 

Ще 10 березня у Білому домі попередили, що якщо РФ спробує застосувати хімічну або біологічну зброю проти громадян України, США дадуть відповідь.

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