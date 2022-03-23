Марцінків закликав мешканців міста платити за комуналку

За його словами, наразі за послуги платять менше половини містян.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав мешканців міста платити за комунальні послуги.

Про це він сказав у своєму зверненні 23 березня.

За його словами, наразі сплата за них на рівні менше 50%."Це водопостачання, каналізація, теплопостачання, вивіз сміття. Цього недостатньо. Люди повинні отримувати заробітні плати", наголосив міський голова Франківська.

До слова, мешканців Києва також просять вчасно оплачувати комунальні послуги, якщо є фінансова та технічна можливість. Зокрема, зазначається: це допоможе міській системі отримати необхідні ресурси для аварійних робіт

Кабмін заборонив стягнення штрафів за несплату комуналки на час війни. У разі несплати або оплати не в повному обсязі відключати комунальні послуги не будуть. Тим не менш міністр звернувся до українців за можливсоті сплачувати комуналку, бо це фінансування роботи комунальних служб, які зараз працюють у посиленому режимі.

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