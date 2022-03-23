Україна отримала 50 військових машин швидкої допомоги від ЄС

Автомобілі передадуть Збройним силам України.

Україна отримала від міжнародних партнерів 50 автівок швидкої медичної допомоги, які є частиною гуманітарної допомоги від країн ЄС.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Автомобілі будуть передані для потреб збройних сил України.

Автівки Mercedes мають високу прохідність, відповідний рівень захисту та обладнання, необхідне для порятунку життя в умовах бойових дій. Автомобілі швидкої допомоги дозволяють евакуювати до 4 поранених одночасно.

Фото: МОЗ

Нині частину автівок вже доставлено в регіони, де тривають активні бойові дії. Ще частина "швидких" має надійти в Україну найближчими днями.

З початку російського повномасштабного вторгнення окупанти обстріляли 58 автівок швидкої медичної допомоги.

Нагадаємо, МОЗ закликає аптечні мережі не підвищувати ціни на лікарські засоби.

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