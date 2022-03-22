У лікарнях перебувають 4020 пацієнтів, яким потрібна киснева терапія - Ляшко

Коронавірус нікуди не зник.

Очільник МОЗ розповів Віктор Ляшко повідомив, що за неповний місяць війни в Україні було обстріляно 139 лікарень, з них 10 повністю зруйновано. Він також нагадав, що коронавірус не зник, зараз у лікарнях перебувають 4020 пацієнтів, яким потрібна киснева підтримка.

Міністр охорони здоров'я в ефірі телемарафону сказав, що напередодні вдалося звільнити бригаду екстреної допомоги, яка супроводжувала колону з Харкова і потрапила в заручники.

Він також розповів, що через військові дії не скрізь забезпечується підвезення ліків і медобладнання. Також багато аптек не відкрилися через евакуацію їхніх співробітників. Але змогли переналаштувати логістичні ланцюжки, водночас в аптеках дозволили працювати студентам - і ті знову відкриваються.

За словами Ляшка, наразі, крім українських медиків, в країні працюють 155 іноземних медпрацівників. Також розгорнуто два польові шпиталі, ще один на підході.

Крім того, був відпрацьований гуманітарний коридор із країнами ЄС, куди госпіталізовують передусім дітей з онкологією. Вже відправлено 139 дітей.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я (World Health Organization (WHO) підтвердила шість додаткових повідомлень про атаки на медичні заклади і медичних працівників в Україні.

"Загалом, станом на 20 березня, ми підтвердили 52 атаки за 25 днів", повідомили в організації.

Це понад дві атаки на добу.

"Це неприпустимо. Медзаклади і медпрацівники повинні бути захищені завжди", - додали у WHO.

Нагадаємо, електронний медичний сервіс Helsi запустив безкоштовні консультації з лікарями для усіх українців за допомогою відеозв’язку на час війни.

Про це повідомляють на офіційній сторінці медичного сервісу у Telegram.