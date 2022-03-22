"Війна не закінчиться протягом пів року", - військовий експерт

Експерт наголосив, що Україні знадобляться сучасні системи протиповітряної оборони.

Військовий експерт Сергій Грабський вважає, що війна триватиме принаймні пів року, але Україна обов'язково вистоїть.

Він підкреслив, що українські військові мають велику стратегічну перевагу у веденні війні.

Про це він сказав в ефірі Радіо НВ.

"Треба розуміти, що війна не закінчиться завтра. На жаль, я маю таку впевненість, як би це прикро не звучало, що вона не закінчиться і протягом пів року. Ми будемо далі продовжувати оборонятися, тому нам потрібні будуть більш висококласні, потужні і модернові комплекси [ППО] Patriot", - сказав він.

За словами експерта, хоч Росія і має перевагу у кількості військових, така тактика неефективна, оскільки сьогодні війна ведеться не масами піхоти, а переважно технічними засобами. Для цього потрібно мати військовонавчені ресурси.

"Можна закидати Україну гарматним м’ясом, посилаючи в бій непідготовлені резерви, ресурси, але ефективність таких дій буде мінімальна. Натомість ЗСУ уже показали свою ефективність у веденні маневрової оборони і нанесенні контрударів, тому можна стверджувати, що Україна вистоїть", - наголосив він.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що активні бойові дії на території України закінчаться протягом 2-3 тижнів.

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