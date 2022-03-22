Ховаємо близько 40 людей на день, - Атрошенко про ситуацію у Чернігові

У Чернігові знищено всю інфраструктуру, йде прицільний обстріл медичних закладів.

Про це мер Чернігова Владислав Атрошенко розповів в інтерв'ю «Цензор.НЕТ». Він повідомив, що за день у місті ховають близько 40 людей, у лікарнях близько 400 поранених.

«На сьогоднішній день у Чернігові знищено всю інфраструктуру. У місті немає електроенергії, води, тепла та практично немає газу. Російська армія веде вогонь по лікарням. Лікарня теж вважається об'єктом військової інфраструктури?! Тому важливо зрозуміти, які методи використовує Російська Федерація під час бойових дій у Чернігові. Ця тактика має на меті умисне знищення мирних громадян, а також інфраструктури. І вона не має нічого спільного з прицільним вогнем по об'єктах військової інфраструктури», - сказав Атрошенко.

Мер міста розповів про втрати та про те, скільки людей залишаються у місті.

«Щоб ви розуміли: у нас у місті 2 опорні лікарні, у кожній з яких лежить приблизно по 200 поранених. Ми ховаємо за день близько 40 людей. У довоєнний час у середньому за день ховали 8 людей. За моїми оцінками, місто залишила половина населення. Ще половина залишається у місті. І, на жаль, серед тих, хто залишається, багато людей, які не в змозі себе забезпечити. Це люди з обмеженими можливостями, люди похилого віку, у яких немає родичів або ж рідні залишили їх поза увагою. І це значно ускладнює завдання місцевої влади забезпечити людям усе необхідним. Адже значно легше робити це, коли серед наявного населення люди такої категорії становлять 20%. І значно складніше, якщо їх 50 чи 70%», - повідомив мер Чернігова.

Атрошенко зазначив, що чернігівці налаштовані відстояти місто.

«Дуже важливо розуміти: Чернігів – це Україна. І люди, які свідомо залишаються в місті, з часом лише зміцнюються в думці й рішучості: хоч би чого це коштувало — відстояти місто і дожити до перемоги над ворогом. Хоч людям і дуже важко, і в спілкуванні з керівниками вони нарікають, і ставлять питання, на які мер міста просто не може дати відповіді — незважаючи на все це, як тільки ти кажеш напівжартома: «Хлопці, ну раз так важко, може, зберемо манатки і залишимо це місто ворогові» — вони кажуть: «Ні, ось цього зробити не можна за жодних обставин. Стоїмо до кінця», - підсумував мер Чернігова.