В Україні за минулу добу затримали 15 диверсантів та мародерів: ситуація в регіонах

В Україні за минулу добу затримали 15 диверсантів та мародерів: ситуація в регіонах

Загалом правоохоронці перевірили 1200 осіб.

В Україні минулої доби затримали 15 осіб. Це - диверсанти, мародери.

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Про це повідомляє департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

За минулу добу оперативники перевірили 1200 підозрілих осіб, з яких частину доставили до підрозділів поліції для перевірки їх причетності до співпраці з ворогом та участі в диверсійній діяльності.

У Вінницькій, Полтавській та Кіровоградській областях затримано трьох осіб за можливу співпрацю з ворогом та російську пропаганду.

У Вінницькій області та Харкові - п’ятьох осіб за злочини, пов’язані з наркотиками, у Кіровоградській - розшукуваного за розбійний напад чоловіка, а у Києві - трьох громадян, що планували обікрасти гараж.

Також під час патрулювання вулицями Харкова поліцейські затримали трьох мародерів.

Упродовж минулої доби на контрольних пропускних пунктах перевірили 5000 транспортних засобів. Виявили факти керування транспортом без документів або з ознаками підробки, а також у стані сп’яніння, вилучили зброю та планшети.

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