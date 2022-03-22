В Україні за минулу добу затримали 15 диверсантів та мародерів: ситуація в регіонах

Загалом правоохоронці перевірили 1200 осіб.
В Україні минулої доби затримали 15 осіб. Це - диверсанти, мародери.
Про це повідомляє департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.
За минулу добу оперативники перевірили 1200 підозрілих осіб, з яких частину доставили до підрозділів поліції для перевірки їх причетності до співпраці з ворогом та участі в диверсійній діяльності.
- У Вінницькій, Полтавській та Кіровоградській областях затримано трьох осіб за можливу співпрацю з ворогом та російську пропаганду.
- У Вінницькій області та Харкові - п’ятьох осіб за злочини, пов’язані з наркотиками, у Кіровоградській - розшукуваного за розбійний напад чоловіка, а у Києві - трьох громадян, що планували обікрасти гараж.
- Також під час патрулювання вулицями Харкова поліцейські затримали трьох мародерів.
Упродовж минулої доби на контрольних пропускних пунктах перевірили 5000 транспортних засобів. Виявили факти керування транспортом без документів або з ознаками підробки, а також у стані сп’яніння, вилучили зброю та планшети.
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