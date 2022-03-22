У Сумській області російська армія обстріляла пенсіонерів, які на велосипедах їхали до лікарні

У Сумській області російська армія обстріляла пенсіонерів, які на велосипедах їхали до лікарні

Жінка загинула, а чоловік опинився у лікарні.

Російські окупанти обстріляли подружжя пенсіонерів, які які їхали на велосипедах до лікарні у Сумській області.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

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За даними слідства, інцидент стався 19 березня. Військовослужбовці збройних сил Російської Федерації з вогнепальної зброї обстріляли подружжя пенсіонерів. Вони які їхали на велосипедах до тростянецької лікарні по польовій дорозі. Внаслідок обстрілу 59-річна жінка загинула. Її чоловік отримав поранення.

Зазначається, що Охтирська окружна прокуратура проводить досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Як повідомлялося, російські військові викрадають шкільні автобуси, автомобілі спецслужб і машини у Сумській області. За словами очільника Сумської області Дмитро Живицький, робиться це ймовірно для того, щоб під виглядом мирних жителів прорватися до інших міст. Наразі важливо контролювати, щоб машини з орками не заїжджали в наші населені пункти через гуманітарні коридори чи будь-якими іншими шляхами.

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