Російські військові викрадають шкільні автобуси, автомобілі спецслужб і машини у Сумській області

Мешканців області просять бути обережними.

Російські окупанти викрали шкільні автобуси, авто спецслужб та цивільні машини у Сумській області.

Про це повідомив 22 березня керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За минулі дві доби військові Російської Федероації викрали такі автомобілі:

"Тойота Хайлюкс" ВМ8200ВІ

автобус "АС4234" ВМ4559АА

"Тойота Лендкрузер 200" ВМ0070ВІ

"Део Нексія" ВМ9689СК

"ВАЗ 21113" ВМ3449АМ (темнозелена)

карета швидкої "Пежо Боксер" ВМ6643ВВ

пожежна машина у с. Великий Бобрик

Три машини зеленого кольору "ВАЗ2121 Нива":

АТ6348СЕ;

АТ6349СЕ,

АТ4345СЕ.

"Ймовірно для того, щоб під виглядом мирних жителів прорватися до інших міст. Наразі важливо контролювати, щоб машини з орками не заїжджали в наші населені пункти через гуманітарні коридори чи будь-якими іншими шляхами", - наголосив очільник Сумської області.

Живицький просить місцевих мешканців повідомляти правоохороців про викрадення автомобілів російськими військовими. Зокрема, слід назвати марку авто, колір та державний номер.

Як повідомлялося, російські військові викрали службові машини з автопарку лісництва на Київщині, а тоді спалили адмінбудівлю. Росіяни продовжують займатися мародерством.

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