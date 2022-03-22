Від початку війни в Луганській області загинули 124 людини

Окупанти продовжують обстріли мирного населення.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на Луганщині загинули 124 мирних жителі, поранення отримали 103 людини.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Від 24 лютого, коли почався збройний напад Російської Федерації на Україну, до 24:00 20 березня Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 2421 жертву серед цивільного населення. Йдеться про 925 загиблих і 1496 поранених.
У Донецькій і Луганській областях — 256 загиблих і 761 поранений:
на підконтрольній уряду території — 201 вбитий і 571 поранений;
на території, підконтрольній самопроголошеним “республікам” — 55 загиблих і 190 поранених.
Раніше стало відомо, що від початку війни російські окупанти вбили в Україні 117 дітей, зросла і кількість поранених - їх понад 155.
Читайте також: