Від початку війни в Луганській області загинули 124 людини

Від початку війни в Луганській області загинули 124 людини

Окупанти продовжують обстріли мирного населення.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на Луганщині загинули 124 мирних жителі, поранення отримали 103 людини.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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Від 24 лютого, коли почався збройний напад Російської Федерації на Україну, до 24:00 20 березня Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 2421 жертву серед цивільного населення. Йдеться про 925 загиблих і 1496 поранених.

У Донецькій і Луганській областях — 256 загиблих і 761 поранений:

на підконтрольній уряду території — 201 вбитий і 571 поранений;

на території, підконтрольній самопроголошеним “республікам” — 55 загиблих і 190 поранених.

Раніше стало відомо, що від початку війни російські окупанти вбили в Україні 117 дітей, зросла і кількість поранених - їх понад 155.

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