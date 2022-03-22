С начала войны в Луганской области погибли 124 человека

С начала войны в Луганской области погибли 124 человека

Оккупанты продолжают обстрелы мирного населения.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Луганской области погибли 124 мирных жителя, ранения получили 103 человека.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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С 24 февраля, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, до 24:00 20 марта Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 2421 жертву среди гражданского населения. Речь идет о 925 погибших и 1496 раненых.

В Донецкой и Луганской областях — 256 погибших и 761 ранен:

на подконтрольной правительству территории — 201 убитый и 571 раненый;

на территории, подконтрольной самопровозглашенным "республикам" — 55 погибших и 190 раненых.

Ранее стало известно, что в начале войны российские оккупанты убили в Украине 117 детей, возросло и количество раненых — их более 155.

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