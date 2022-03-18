"Повлиять на Путина может только Си Цзиньпин", — экс-глава британской разведки MI6

"Повлиять на Путина может только Си Цзиньпин", — экс-глава британской разведки MI6

По его словам, Путин нуждается в помощи Си Цзиньпина.

Бывший глава британской разведки MI6 Алекс Янгер заявил, что только президент Китая Си Цзиньпин может повлиять на Владимира Путина, чтобы остановить войну в Украине.

Об этом сообщает Sky News.

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«Из всех людей в мире, которые могут повлиять на Владимира Путина, который находится в своем бункере и одержим идеей достижения величия через возрождение Российской империи, из всех людей, которые могут на него повлиять, это Си Цзиньпин, китайский лидер», — сказал он .

По его словам, Путин нуждается в помощи Си Цзиньпина.

"Конечно, Си, хотя он и чувствует, что должен на высоком уровне поддерживать то, что делает Россия в связи с их новым союзом, должен быть глубоко озабочен происходящим", — сказал он.

Янгер заявил, что война России против Украины серьезно усложняет экономические проблемы, с которыми сталкивается Китай и несет "огромный репутационный риск" для Китая, если он продолжит ассоциировать себя с "убийственной деятельностью в Украине".

Напомним, Байден провел телефонный разговор с президентом Китая. Конфликты и противостояния, вроде войны в Украине, никому не нужны, заявил президент Китая Си Цзиньпин главе США.

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