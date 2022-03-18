Киевляне рассказали о пережитом после падения обломка ракеты в Подольском районе

На улице из всех окон летит избитое стекло и всякий лом, коммунальщики собирают мусор.

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины в Киеве погибли 222 человека, среди них 60 гражданских, 4 ребенка. Ранены — 889, из них 241 гражданский, 18 — дети. Также повреждены 36 жилых домов, 5 частных усадеб, 6 школ и 4 садика. А около 8 утра обломки ракеты упали в Подольском районе Киева, повреждено несколько домов. Эпицентр находился возле детского садика.

Об этом говорится в ТСН.

Боковая стена одной пятиэтажки просто обвалилась, окна вырвало с рамами, разбитые балконы, разбитые крыши. Взрывной волной повредило по меньшей мере 6 домов, 1 человек погиб, 19 травмировано, среди них 4 детей. Еще 12 гражданских удалось спасти.

Наталья уже успела вернуться из больницы, все лицо иссечено стеклом. Говорит, у окна как раз готовила утренний кофе. Ее окна выходят во двор — на школу и детский сад, где взорвалось. «Я видела, как она там бахнула, эта ракета. Именно из окна, кофе делала. Вот это все, а дальше ничего не помню. Все посыпалось, я упала от удара, потом встала в школе. Не знаю, чувствую, что кровь везде течет», — рассказывает женщина.

Она признается, она россиянка. Там у нее немало родственников, но после начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины с ними общаться, говорит, невмоготу. Ей они не верят, слушают только российскую пропаганду и телевизор. «Благодарю вас за спасение наше. За русский ваш мир, родственники наши дорогие. За вашего Путина, я не знаю, что вам сказать. Это ужас, закройте нам небо, мы не хотим вашего русского мира», — говорит девушка.

На улице из всех окон летит избитое стекло и всякий лом, коммунальщики собирают мусор. Пленкой затягивают избитые окна.

Ярослав успел вывести свою семью, в поврежденной взрывом комнате обычно спят его дочери. "Это все выбито, никого бы не было в живых, я не могу понять, когда это все закончится", – говорит он.

Ситуация в Киеве: в Подольском районе упали обломки сбитой российской ракеты

Местные говорят, что сначала слышали, как по окраине работали "Грады", а потом мощный удар. С другой стороны дома продавцы спасают уцелевший товар в супермаркете. За углом – школа, рядом детский садик. Группой воспитатели и родители убирают остатки стекла. Елена среди хлама выбирает карточки и детские работы. В первый день полномасштабного вторжения России на территорию Украины в этой группе должен был быть открытый урок.

За три недели в Киеве повреждено 36 жилых домов, 5 частных усадеб, 6 школ и 4 садика. Погибли 60 гражданских, среди них — 4 ребенка — еще 241 человек ранен.

Читайте также:

Под Киевом погиб украинский футболист, ушедший защищать государство от российских оккупантов

Под Одессой была найдена 500-килограммовая авиабомба, которую сбросила Россия

Арестович объяснил, почему невозможно провести силовую деблокаду Мариуполя