Арестович объяснил, почему невозможно провести силовую деблокаду Мариуполя

Украинские военные ведут оборонительные бои в Донецкой области и силы врага там преобладают.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что о деблокаде Мариуполя сейчас речь не может идти, однако город ни в коем случае не сдадут.

Об этом советник главы президентского офиса сказал в своем видеообращении.

Он пояснил, что ВСУ ведут бои на севере Волновахи Донецкой области, и на них наступают российские войска. Поскольку силы оккупантов там преобладают, то деблокада невозможна.

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"Второе – другие (украинские – ред.) части находятся в 100-120-150 километрах от Мариуполя. Мало того, что им нужно преодолеть оборону противника еще там, где они находятся… Допустим, они пробили. Хотя откуда взять эти резервы, чтобы они пробили и перешли к наступлению? Они сами там держат оборону. Чтобы они ушли в сторону Мариуполя, они не пройдут более 120 километров в голой степи под ударами авиации из Крыма и Ростовской области", — рассказал Арестович.

Он также объяснил, что там находится очень мощная противовоздушная оборона противника – и авиационная, и наземная.

"Более того, были попытки оказать воздушную поддержку и они, мягко говоря, не увенчались успехом в Мариуполе. Поэтому военного решения на данный момент по Мариуполю нет. И это мнение не только мое, это мнение военных", – сказал советник главы ОП.

По его словам, для деблокады Мариуполя будут применяться механизмы дипломатии.

- О Мариуполе: Опубликовано Алексеем Арестовичем Пятница, 18 марта 2022 г.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее сообщил, что российские оккупанты разрушили Мариуполь на 90%, но оттуда удалось спасти более 35 тысяч человек.