Зеленский и Джонсон обсудили усиление антивоенной коалиции

Президент поблагодарил британского премьера за весомую поддержку, в частности с безопасностью.

Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном борьбу Украины с российской агрессией и усиление антивоенной коалиции.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Провел очередные переговоры с Премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Сообщил о героической борьбе народа Украины с агрессией РФ. Благодарны за весомую поддержку, в частности с безопасностью. Настроены совместно усиливать антивоенную коалицию и обеспечить мир в Украине", — написал Зеленский.

Провел очередные переговоры с Премьер-министром @BorisJohnson. Сообщил о героической борьбе народа с агрессией РФ. Благодарны за весомую поддержку, в том числе безопасность. Настроены совместно усиливать антивоенную коалицию и обеспечить мир. #StopRussia – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) March 18, 2022

Напомним, Украина обсуждает достаточно весомый пакет санкций против России.

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