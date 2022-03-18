Из Мариуполя удалось спасти более 35 тысяч жителей — Зеленский

Спасатели работают на месте разрушенного оккупантами драмтеатра, где скрывались люди.
Из Мариуполя, который российские оккупанты за 23 дня войны разрушили на 90%, удалось спасти более 35 тысяч человек.
Об этом в своем видеообращении 18 марта сообщил президент Владимир Зеленский.
По словам главы государства, продолжаются спасательные работы на месте разрушенного драматического театра, на который российская армия сбросила бомбу. В нем на тот момент скрывались люди. "Его использовали как укрытие", — подчеркнул президент.
“Как известно, удалось спасти более 130 человек. Но под завалами находятся еще сотни мариупольцев. Несмотря на обстрелы, несмотря на все сложности, мы будем продолжать спасательные работы”, — подчеркнул Владимир Зеленский.
Как сообщалось, 16 марта российская армия сбросила бомбу в центре Мариуполя и уничтожила драматический театр, в котором от войны скрывались сотни людей. Бомбоубежище театра выдержало удар и люди остались живы, однако само здание полностью уничтожено.
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