Кількість біженців з України перевищила 3,5 мільйона – ООН

Понад 2 мільйони осіб перетнули кордон України з Польщею.

За даними Агентства ООН у справах біженців, кількість українців, які втікають за кордон через війну Росії, становить 3 556 924 млн осіб.

Про це повідомляє Reuters.

При цьому понад 2 мільйони перетинають кордон із Польщею.

"Це ще одна трагічна віха для народу України, і вона була досягнута трохи менше ніж за місяць", – сказав на брифінгу речник ООН у справах біженців Метью Солтмарш.

Він також зазначив, що 6,5 мільйона людей стали внутрішньо переміщеними в Україні.

Нагадаємо, від початку вторгнення РФ в Україну Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 2361 жертву серед цивільного населення країни: 902 убитих та 1459 поранених.

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