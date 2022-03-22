Количество беженцев из Украины превысило 3,5 миллиона – ООН

Более 2 миллионов человек пересекли границу Украины с Польшей.

По данным Агентства ООН по делам беженцев, количество украинцев, бегущих за границу через войну России, составляет 3 556 924 млн человек.

Об этом сообщает Reuters.

При этом более 2 миллионов пересекают границу с Польшей.

"Это еще одна трагическая веха для народа Украины, и она была достигнута чуть меньше месяца", — сказал на брифинге спикер ООН по делам беженцев Мэтью Солтмарш.

Он также отметил, что 6,5 миллионов человек стали внутренне перемещенными в Украине.

Напомним, с начала вторжения РФ в Украину Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 2361 жертву среди гражданского населения страны: 902 убитых и 1459 раненых.

Читайте также: