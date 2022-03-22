Херсонцев просят не приводить детей на митинги

Оккупанты применяют оружие против мирных демонстрантов.

В Херсоне просят не приводить на митинги детей, поскольку российские агрессоры накануне применили оружие против безоружных мирных людей.

Об этом сообщил первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский в Facebook.

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"Я не имею морального права призывать людей выходить на наши митинги, потому что не могу гарантировать Вам безопасность. Но те, кто приходит - Вы герои! Каждый из Вас! Это особый вид мужества. Стоять с флагом своей страны в десятках метров от озлобленных, вооруженных оккупантов, готовых в любой момент проявить агрессию. Они не могут этого понять, потому что они не знают, что такое свобода! Друзья, берегите себя и своих близких. В первую очередь, не приводите на митинг своих деток! Увидимся сегодня", — написал он.

Напомним, в Херсоне оккупанты открыли огонь по мирным жителям на митинге против оккупации: ранены.

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