Херсонцев просят не приводить детей на митинги

Оккупанты применяют оружие против мирных демонстрантов.
В Херсоне просят не приводить на митинги детей, поскольку российские агрессоры накануне применили оружие против безоружных мирных людей.
Об этом сообщил первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский в Facebook.
"Я не имею морального права призывать людей выходить на наши митинги, потому что не могу гарантировать Вам безопасность. Но те, кто приходит - Вы герои! Каждый из Вас! Это особый вид мужества. Стоять с флагом своей страны в десятках метров от озлобленных, вооруженных оккупантов, готовых в любой момент проявить агрессию. Они не могут этого понять, потому что они не знают, что такое свобода! Друзья, берегите себя и своих близких. В первую очередь, не приводите на митинг своих деток! Увидимся сегодня", — написал он.
Напомним, в Херсоне оккупанты открыли огонь по мирным жителям на митинге против оккупации: ранены.
Читайте также:
- Похищение городского головы Берислава в Херсонской области: прокуратура открыла производство
- В Запорожской области оккупанты готовят "выборы", а в Херсонской — ищут участников АТО
- "Мобилизация" в ОРДЛО — это обычный отлов и сознательное уничтожение: опубликовали очередной перехваченный разговор оккупантов