Медведчук может все еще прятаться в Украине — Генпрокуратура

Медведчук может все еще прятаться в Украине — Генпрокуратура

В Офисе генерального прокурора есть несколько оперативных версий, где может скрываться нардеп Виктор Медведчук.

Кум Путина Виктор Медведчук может все еще укрываться в Украине. Его поиски продолжаются.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в интервью "Украинской правде".

"Где он может быть? Есть несколько оперативных версий. Сказать, что мы думаем, что он где-то в Москве и мы не доберемся до него – я так не могу. Мы их отрабатываем. Чтобы вы понимали, у генеральной прокуратуры нет ни оперов, ни следствия, потому мы координируем эту деятельность и держим на пульсе", — сказала Венедиктова.

Она добавила, что следственные действия продолжаются, обыски проходят во многих городах. Также Ирина Венедиктова отметила, что как только у нее будет результат и люди, виновные в том, что Медведчук сбежал, она об этом расскажет.

По ее информации, у них нет данных, что Медведчук официально пересек государственную границу.

"Если он пересек границу, это, конечно, было незаконное пересечение. Поэтому официальных данных, что он пересек границу у нас нет. Их не могло и быть, потому что это история вне закона", — сказала Венедиктова.

Напомним, что Лычаковский районный суд Львова заочно арестовал кума Путина Виктора Медведчука и объявил его в розыск. Ранее следователи ДБР и прокуроры Офиса генерального прокурора приняли меры по международному розыску Виктора Медведчука.