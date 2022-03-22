Медведчук може все ще переховуватися в Україні - Генпрокуратура

Медведчук може все ще переховуватися в Україні - Генпрокуратура

В Офісі генерального прокурора є кілька оперативних версій, де може ховатися нардеп Віктор Медведчук.

Кум Путіна Віктор Медведчук може все ще переховуватися в Україні. Його пошуки тривають.

Про це повідомила генпрокурорка Ірина Венедиктова в інтерв’ю "Українській правді".

"Де він може бути? Є кілька оперативних версій. Сказати, що ми думаємо, що він десь в Москві і ми не доберемося до нього – я так не можу. Ми їх відпрацьовуємо. Щоб ви розуміли, у генеральної прокуратури немає ні оперів, ні слідства, тому ми координуємо цю діяльність і тримаємо на пульсі", - сказала Венедиктова.

Вона додала, що слідчі дії тривають, обшуки проходять у багатьох містах. Також Ірина Венедиктова зазначила, що як тільки у неї буде результат і люди, які винні у тому, що Медведчук утік, вона про це розкаже.

За її інформацією, у них немає даних, що Медведчук офіційно перетнув державний кордон.

"Якщо він перетнув кордон, це, звичайно, був незаконний перетин. Тому офіційних даних, що він перетнув кордон у нас немає. Їх не могло і бути, тому що це історія поза законом", - сказала Венедиктова.

Нагадаємо, що Личаківський районний суд Львова заочно арештував кума Путіна Віктора Медведчука та оголосив його у розшук. Раніше слідчі ДБР та прокурори Офісу генерального прокурора вжили заходів щодо міжнародного розшуку Віктора Медведчука.