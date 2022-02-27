Медведчук втік з-під домашнього арешту - Геращенко

Дружина Медведчука Оксана Марченко втекла з України через Білорусь.

Кум Путіна, нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук втік із-під домашнього арешту.

Це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.

Також читайте Епоха Медведчука закінчується - Зеленський

Крім того, як каже радник голови МВС, Медведчук точно знав, що буде новий напад Росії, і тому його дружина Оксана Марченко спішно втекла з України через Білорусь.

"Перевірив. Підтверджую. Медведчук втік із-під домашнього арешту. Коли переможемо, знайдемо того суддю, який ухвалив зняти з нього браслет і ТРО Києва поговорить з ним до душі…До речі, Медведчук — точно знав, що буде повномасштабне вторгнення, і тому Оксана Марченко спішно втекла з України через Білорусь", — написав Антон Геращенко у себе у Telegram.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.