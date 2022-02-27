Медведчук втік з-під домашнього арешту - Геращенко

Дружина Медведчука Оксана Марченко втекла з України через Білорусь.
Кум Путіна, нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук втік із-під домашнього арешту.
Це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.
Крім того, як каже радник голови МВС, Медведчук точно знав, що буде новий напад Росії, і тому його дружина Оксана Марченко спішно втекла з України через Білорусь.
"Перевірив. Підтверджую. Медведчук втік із-під домашнього арешту. Коли переможемо, знайдемо того суддю, який ухвалив зняти з нього браслет і ТРО Києва поговорить з ним до душі…До речі, Медведчук — точно знав, що буде повномасштабне вторгнення, і тому Оксана Марченко спішно втекла з України через Білорусь", — написав Антон Геращенко у себе у Telegram.
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