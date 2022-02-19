Дружина Медведчука Оксана Марченко покинула Україну - ЗМІ

Марченко перетнула державний кордон у супроводі кількох чоловіків.

Оксана Марченко, дружина нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука, спішно покинула Україну.

Про це інформує "Обозреватель", демонструючи відповідне відео. Вона виїхала до Білорусі автомобілем близько 19:00 у п'ятницю, 18 лютого.

Як йдеться у повідомленні, Марченко перетнула державний кордон у супроводі кількох чоловіків, ймовірно охоронців, через пропускний пункт у Чернігівській області до Білорусі. Два автомобілі "Тойота" перед тим, як залишити територію України, були ретельно перевірені.

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