Дружина Медведчука Оксана Марченко покинула Україну - ЗМІ

Марченко перетнула державний кордон у супроводі кількох чоловіків.
Оксана Марченко, дружина нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука, спішно покинула Україну.
Про це інформує "Обозреватель", демонструючи відповідне відео. Вона виїхала до Білорусі автомобілем близько 19:00 у п'ятницю, 18 лютого.
Як йдеться у повідомленні, Марченко перетнула державний кордон у супроводі кількох чоловіків, ймовірно охоронців, через пропускний пункт у Чернігівській області до Білорусі. Два автомобілі "Тойота" перед тим, як залишити територію України, були ретельно перевірені.
Читайте також:
- Скільки народних депутатів виїхали за кордон: Стефанчук розповів про "покарання" для них
- "Готова померти за "руський" мир": скандальна викладачка Більченко виїхала з України, вискочила заміж і отримала громадянство Росії
- "Я вирішив перечекати зовні": письменник-сатирик Шендерович виїхав з Росії