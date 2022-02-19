Жена Медведчука Оксана Марченко покинула Украину – СМИ

Марченко пересекла государственную границу в сопровождении нескольких мужчин.
Оксана Марченко, жена нардепа от "Оппозиционной платформы – При жизни" Виктора Медведчука, спешно покинула Украину.
Об этом сообщает "Обозреватель", демонстрируя соответствующее видео. Она выехала в Беларусь на автомобиле около 19:00 в пятницу, 18 февраля.
Как говорится в сообщении, Марченко пересекла государственную границу в сопровождении нескольких мужчин, предположительно охранников, через пропускной пункт в Черниговской области в Беларусь. Два автомобиля "Тойота" перед тем, как покинуть территорию Украины, были тщательно проверены.
Читайте также:
- Сколько народных депутатов выехали за границу: Стефанчук рассказал о "наказании" для них
- "Готова умереть за "русский" мир": скандальная преподавательница Бильченко уехала из Украины, выскочила замуж и получила гражданство России
- "Я решил переждать снаружи": писатель-сатирик Шендерович уехал из России