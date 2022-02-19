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Жена Медведчука Оксана Марченко покинула Украину – СМИ

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Жена Медведчука Оксана Марченко покинула Украину – СМИ

instagram.com/oksana.marchenko.official

Марченко пересекла государственную границу в сопровождении нескольких мужчин.

Оксана Марченко, жена нардепа от "Оппозиционной платформы – При жизни" Виктора Медведчука, спешно покинула Украину.

Об этом сообщает "Обозреватель", демонстрируя соответствующее видео. Она выехала в Беларусь на автомобиле около 19:00 в пятницу, 18 февраля.

Как говорится в сообщении, Марченко пересекла государственную границу в сопровождении нескольких мужчин, предположительно охранников, через пропускной пункт в Черниговской области в Беларусь. Два автомобиля "Тойота" перед тем, как покинуть территорию Украины, были тщательно проверены.

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