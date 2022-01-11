"Я решил переждать снаружи": писатель-сатирик Шендерович уехал из России

Ранее Минюст РФ включил публициста в реестр "иноагентов".

Писатель-сатирик Виктор Шендерович решил уехать из России из-за иска бизнесмена-пропагандиста Евгения Пригожина.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Шендерович рассказал, что всегда прибывал по повесткам на допросы и в суды, но решил воздержаться "от непосредственного участия в уголовном деле, которое светит ему по заявлению "кремлевского повара" Пригожина".

"Я принял решение переждать снаружи", — написал Шендерович и добавил, что на выезд из России в Кремле ему намекали 20 лет и сейчас это решение вынужденное.

"Вынужденный отъезд с родины — это тоже лишение свободы, разумеется...", — подчеркнул писатель.

Следует отметить, что в конце 2021 года Шендерович заявил о судимости Пригожина. Тот подал иск о клевете – в этом деле писателю грозит до 5 лет лишения свободы.

Пригожин просил возбудить уголовное дело из-за высказываний Шендеровича в эфире "Эхо Москвы" о связи Пригожина с частной военной компанией Вагнера, сотрудники которой, утверждал публицист, причастны к убийству российских журналистов в ЦАР. Пригожин связь с ЧВК Вагнера отрицает.

Евгений Пригожин – российский бизнесмен, ресторатор, владелец кейтерингового бизнеса, основатель фабрики троллей из Ольгина, одна из ключевых фигур в российско-украинской информационной войне.

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